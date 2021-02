Vor dem Friseurbesuch zum Schnelltest in die Apotheke

Nun gibt es in Österreich schon seit einiger Zeit für jedermann die Möglichkeit, sich beispielsweise in Teststraßen kostenlos auf SARS-CoV-2 testen zu lassen. Seit November wurden auch in den Apotheken Schnelltests durchgeführt, allerdings gegen Gebühr. Seit Mon­tag und damit zeitgleich mit der Öffnung der Friseure gibt es jetzt in den ers­ten „Pilot-Apo­the­ken“ Gra­tis-Anti­gen­schnell­tests. Wie die Prä­si­den­tin der Österreichischen Apo­the­ker­kam­mer, Ulri­ke Mursch-Edl­mayr, am vergangenen Frei­tag gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA erklärte, sollen damit „vor allem im ländlichen Raum ‚weiße Flecken‘ auf der Testlandkarte“ beseitigt werden. Bislang würden Schnelltests von etwa 20 Prozent der Apotheken angeboten, bis Ende Febru­ar sol­len die Gra­tis­tests „im Flä­chen­be­trieb“ ver­füg­bar sein.