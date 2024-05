Ringelröteln – was tun?

Woran können Eltern nun also Ringelröteln erkennen? Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) informiert auf ihrem Internetauftritt, dass Ringelröteln neben Scharlach, Masern, Windpocken und Röteln zu den fünf Kinderkrankheiten zählen, die Ausschlag verursachen können. Oft verlaufe eine Erkrankung an Ringelröteln aber völlig unbemerkt oder wie ein leichter grippaler Infekt. Wer einmal erkrankt war, sei ein Leben lang geschützt. Besondere Vorsicht ist bei Schwangeren geboten, weil Ringelröteln dem ungeborenen Kind schaden können.

Tritt der typische Hautausschlag auf, bildet sich ein bis zwei Wochen nach einer Ansteckung zunächst eine schmetterlingsförmige, großfleckige Rötung auf beiden Wangen. Später folgen fleckförmige, rote Hautveränderungen auf Schultern, Oberarmen, Oberschenkeln und Gesäß. Der Ausschlag juckt nur selten. Zu Komplikationen wie Gelenkentzündungen kommt es (bei Frauen und Mädchen) nur selten. Das Problem ist also, dass die Ansteckungsgefahr in den Tagen vor dem Ausschlag am höchsten ist. Dabei können nur allgemeine Hygiene-Maßnahmen das Übertragungsrisiko senken.