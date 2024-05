„Mit der TGL Nordrhein geht es nicht voran“

Allerdings zeichneten sich mit dem ADA immerhin konstruktive Lösungsansätze ab, ergänzt Mays Vorstandskollegin Tanja Kratt, die bei Adexa für die Tarifpolitik zuständig ist. Mit der TGL hingegen gehe überhaupt nichts voran. Dabei habe die TGL Nordrhein doch auch eine Verantwortung dafür, dass der Fachkräftemangel und der Nachwuchsmangel nicht noch größer werden, so Kratt. „Daher erwarten wir von der Arbeitgebervertretung in Nordrhein, dass – außer dem Verweis auf die Politik in Berlin und der Nachwirkung von Tarifverträgen – auch konkrete Ideen vorgelegt werden. Adexa war hier in Vorleistung gegangen, aber der TGL fehlt es ganz offensichtlich an Mut und Kreativität.“

PKA-Anfänger unter Mindestlohn

Und wenn die TGL schon öffentlich auf die Nachwirkung des gekündigten Tarifvertrags für Nordrhein verweise, sollte sie immerhin so ehrlich sein, dass die PKA-Berufseinsteiger:innen nach diesem Tarifvertrag jetzt unter dem geltenden Mindestlohn von 12,41 Euro liegen und man zumindest dieses Manko als Arbeitgeber beheben müsse.

Außerdem gibt es in Tanja Kratts Augen überhaupt keine plausible Begründung, warum die Tarifgehälter und der Urlaubsanspruch in Nordrhein schlechter sein sollten als im übrigen Bundesgebiet. Nordrhein habe Nachholbedarf und keinerlei Grund, dass die Mitarbeitenden noch weiter abgehängt werden.