Impfen – was, wann, wen?

Ab einem Lebensalter von elf Monaten können Kinder auch gegen die Viruserkrankungen Masern, Mumps, Röteln und Varizellen (Windpocken) geschützt werden. Alle verfügbaren Vakzinen sind Lebendimpfstoffe, das heißt, sie enthalten eine geringe Menge vermehrungsfähiger, aber für Immungesunde nicht mehr pathogene Erreger (attenuiert). Diese Vakzinen imitieren eine Infektion besonders gut, lösen eine sehr gute Immunreaktion aus und schützen damit nach Grundimmunisierung ein Leben lang. Die Grundimmunisierung umfasst zwei Dosen im Alter von elf und 15 Monaten. Kann denn ein Kind auch schon früher geimpft werden? Das RKI sagt dazu: „Wenn das Kind in eine Gemeinschaftseinrichtung aufgenommen werden soll oder nach Kontakt zu einer an Masern erkrankten Person, kann die Impfung ab einem Alter von neun Monaten verabreicht werden. Sofern die Erstimpfung im Alter von neun bis zehn Monaten erfolgte, muss die zweite MMR-Impfung bereits zu Beginn des zweiten Lebensjahres gegeben werden“. Nachteilig bei Lebendimpfstoffen ist, dass sich diese für immunsupprimierte Menschen nicht eignen und auch in der Schwangerschaft kontraindiziert sind. MMRVaxpro von Merck Sharp Dohme (ab zwölf Monaten) sowie Priorix (GSK) ab neun Monaten schützen vor Masern, Mumps und Röteln. Beide Impfstoffhersteller bieten auch eine Vierfachimpfung mit einem zusätzlichen Windpockenschutz an: Priorix Tetra (ab elf Monaten) und ProQuad (ab zwölf Monaten). Auffrischungsimpfungen sind überflüssig, da die Impfeffektivität nach zweimaliger MMR-Impfung laut RKI bei 98 bis 99% liegt. Seit 1. März 2020 gilt in Deutschland das Masernschutzgesetz. Es sieht vor, dass alle Kinder bei Eintritt in Kinder­garten oder Schule vollständig gegen Masern geimpft sein müssen. Auch Erzieher, Lehrer und medizinisches Personal müssen eine Masernschutzimpfung vorweisen.