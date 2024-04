DocMorris startet CardLink und lockt mit Bonus

Vor knapp zwei Wochen hat DocMorris die Zulassung für seine CardLink-Lösung von der Gematik erhalten. Bislang als einziger Anbieter. Mit der Bekanntgabe der Quartalszahlen am gestrigen Dienstag kündigte der Versandhändler an, dass die Funktion den Kunden deutschlandweit „noch diese Woche“ in der App zur Verfügung stehen werde. Das ist offensichtlich geglückt: Seit heute können Nutzer*innen ihre E-Rezepte einlösen, indem sie ihre Versichertenkarte an ihr Smartphone halten – zumindest theoretisch. Ein erster „Probe-Scan“ wird mit einem Bonus von 10 Euro belohnt. Um den Gutschein zu bekommen, müsse kein E-Rezept eingelöst werden, heißt es. Der Gutschein werde auch dann gewährt, wenn entweder kein E-Rezept zur Einlösung für den Inhaber der Gesundheitskarte hinterlegt ist oder nach dem Scan in der DocMorris App ein oder mehrere E-Rezepte angezeigt, aber dann nicht zur Einlösung in den Warenkorb gelegt werden, sondern der Einlösevorgang abgebrochen werde.