Vierter Einlöseweg fürs E-Rezept: Mehrheit will CardLink anbieten

Bis die Apotheken vor Ort die Technologie für sich nutzen können, dauert es noch ein wenig. Im Markt heißt es mehrheitlich, im Juni oder Juli könnte eine Lösung bereitstehen. Doch wollen die Apotheken diesen zusätzlichen Einlöseweg ihren Patient*innen überhaupt anbieten? Zum einen gibt es keinerlei Verpflichtung, dies zu tun. Zum anderen werden zusätzliche Kosten entstehen. Gesund.de beispielsweise will 99 Euro monatlich für Anbindung und Support. Die anderen Anbieter haben sich noch nicht dazu geäußert, welche Preise sie aufrufen wollen. Nichtsdestotrotz ist die Mehrheit der Teilnehmenden unserer Umfrage entschlossen, den Patient*innen CardLink zur Verfügung zu stellen. 74 Prozent wollen demnach, sobald es technisch möglich ist, für ihre Apotheke das neue Verfahren zur E-Rezept-Einlösung anbieten. Insgesamt haben sich 852 Personen an der Umfrage beteiligt. 17 Prozent gaben an noch unentschlossen zu sein und 9 Prozent wollen erstmal keine CardLink-Anbindung.

Gründe für die Zurückhaltung

Am häufigsten genannter Grund für die Zurückhaltung („weiß ich noch nicht“ oder „nein“) war, dass die Befragten zunächst abwarten wollen, wie es läuft. 18 Prozent glauben nicht, dass sich die Technologie durchsetzen wird. 9 Prozent gaben an, dass die Apotheke ohnehin bald schließen wird. Und 30 Prozent haben andere Gründe, kein CardLink anzubieten oder abzuwarten.