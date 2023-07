DocMorris empfiehlt Scan-Technologie der „E-Rezept-Enthusiasten“

Die Woche begann für die in den Niederlanden ansässigen Arzneimittelversender mit einem leichten Dämpfer. Die Aktien von DocMorris sackten am Montag um 2 Prozent ab, die von Redcare Pharmacy um 3,4 Prozent. Dabei lagen letztere am Freitag noch bei etwa 110 Euro und damit auf dem höchsten Punkt seit Februar 2022. Überhaupt sind die Aktien von Redcare Pharmacy in diesem Jahr mit einem Anstieg um zuletzt 140 Prozent „mit Abstand beste Performer unter den Werten in den drei großen Indizes Dax, MDax und SDax“, wie die Deutsche Presseagentur am Montag berichtete.

Als Grund für die jüngste Entwicklung galt die Einführung des neuen E-Rezept-Einlösewegs über die Versichertenkarte (eGK) am 1. Juli – denn die Online-Händler haben davon nichts. Laut dpa sei die Verunsicherung durch einen Bericht des Branchendienstes Apotheke Adhoc verstärkt worden, dem zufolge „die Suche nach einer Alternative für den Online-Handel ohne physisches Auslesen der Karte“ stocke.

Bereits am vergangenen Donnerstag hatten DocMorris und Shop Apotheke in einer Pressemitteilung erklärt, dass sie Beschwerde bei der EU-Kommission eingelegt haben. Es geht dabei nicht nur das E-Rezept via eGK, sondern auch um das nunmehr im Sozialrecht verankerte Verbot von Preisnachlässen auf verschreibungspflichtige Medikamente („Rx-Boniverbot“) in Deutschland. DocMorris sieht sich „strukturell benachteiligt“, weil es auf die E-Rezept-App der Gematik angewiesen ist. Deren Downloadzahlen aber „lassen darauf schließen, dass diese Option nur von sehr wenigen Versicherten genutzt werden wird“, wie es am Donnerstag in einer Pressemitteilung des Unternehmens hieß.