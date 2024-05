„Eine reine Umverteilung wird bei der Apothekenvergütung nicht genügen“

Die wirtschaftliche Lage der Apotheken dürfte sich durch das sogenannte Skonto-Urteil vom Februar 2024 weiter verschärfen. Inzwischen liegen die Urteilsgründe vor – wie wird die Ampel nun reagieren?

Wir haben verstanden, dass dieses Urteil für die Apotheken deutliche finanzielle Einschnitte bedeutet – und das in einer ohnehin angespannten wirtschaftlichen Situation. Allerdings müssen wir auch berücksichtigen, dass hohe Skonti den Pharmagroßhandel sehr belasten. Das müssen wir fein austarieren. Möglicherweise werden wir das Problem schon im Zuge der geplanten Apothekenreform angehen.

Vom FDP-Landesverband Thüringen kam kürzlich ein Vorschlag für eine Honoraranpassung, der innerhalb der Apothekerschaft auf viel Zustimmung gestoßen ist. Inwiefern werden Sie damit auch auf Bundesebene arbeiten?

Die Kollegen greifen berechtigte Punkte auf. Allerdings kann ich zu diesem Zeitpunkt keine Versprechungen machen, was einzelne Werte betrifft. Denn was wir an der einen Stelle geben, müssen wir an anderer Stelle wegnehmen. Das müssen wir beachten, weil die Kosten in der GKV sonst immer weiter steigen werden. Diskutieren werden wir die einzelnen Positionen und auch die Höhe der Vergütung aber sicherlich.