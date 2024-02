Versandhändler stehen in den Startlöchern

Seit der verpflichtenden Einführung des E-Rezeptes am 1. Januar 2024 für verschreibungspflichtige Arzneimittel sollen mehr als 36 Millionen Verschreibungen ausgestellt worden sein. Zum Einlösen gibt es verschiedene Wege – zum einen mittels der Gesundheitskarte, per Ausdruck oder über die E-Rezept-App der Telematikgesellschaft Gematik. Zusätzlich hoffen die großen Arzneimittelversandhändler DocMorris und Redcare Pharmacy beziehungsweise Shop Apotheke auf zahlreiche E-Rezept-Kunden – und setzen dabei unter anderem auf eigene Apps, die demnächst in Betrieb gehen sollen.

DocMorris-Chef: App bis März freischalten

„Wir rechnen damit, dass unsere App Ende Februar, Anfang März freigeschaltet werden kann“, sagt Walter Hess, CEO und Deutschlandchef von DocMorris nach einem Bericht des Handelsblatts. „Unsere Lösung steht und ist funktionsbereit. Wir warten jetzt noch, dass die letzten Schritte der Zertifizierung abgeschlossen werden.“ Ein Sprecher konkretisiert auf Nachfrage der DAZ, dass die eigene E-Rezept-Einlösefunktion über das CardLink-Verfahren in der bestehenden DocMorris-App fertig und funktionsbereit sei. Man warte jetzt noch auf das Ende der Zertifizierung.

Aktuell liegt die Spezifikation der Gematik für das Verfahren zur Kommentierung vor. Wird sie von den Gesellschaftern beschlossen, können die entsprechenden Angebote zugelassen werden. Wie schnell es letztendlich geht, hängt von der Gematik ab.

Bislang verweist DocMorris auf seiner Webseite noch auf die App der Gematik. Darin könne DocMorris als Apotheke ausgewählt werden und das E-Rezept dort mittels Pin-Eingabe der elektronischen Gesundheitskarte eingelöst werden. Mit der geplanten DocMorris-App könnten die Kunden dann ohne Pin-Eingabe Ihre Gesundheitskarte mit der NFC-Funktion Ihres Smartphones einlesen und Ihr E-Rezept übermitteln. „Wir gehen davon aus, dass wir diese smarte und sichere Lösung in Kürze anbieten können“, so das Unternehmen auf seiner Webseite.

Auch der Wettbewerber Shop Apotheke steht dem Handelsblatt-Bericht zufolge mit seiner E-Rezept-App mit Card-Link in den Startlöchern. Wann genau die allerdings freigeschaltet werden soll, wolle das Unternehmen mit Verweis auf die „Quiet Period“, die Sperrzeit vor Veröffentlichung der Jahreszahlen Anfang März, nicht bekannt geben.

Shop Apotheke bietet derzeit die Möglichkeit an, E-Rezepte mit der Webcam zu scannen oder auf der Webseite des Unternehmens als PDF oder Bild hochzuladen. Ein Sprecher sagte auf Nachfrage, dass die Kunden ihre E-Rezepte zusätzlich „über die bekannte Shop-Apotheke-App“ scannen könnten. Hierbei handele es nicht um eine separate E-Rezept-App.

Hoffnung auf deutlich mehr Kunden

Mit seiner App in Kombination mit dem Card-Link-Verfahren setzt Doc Morris laut Handelsblatt darauf, dass seine Lösung deutlich mehr Patienten überzeuge. Die App biete die Möglichkeit, noch in der Arztpraxis das Rezept einzulösen und für die Lieferung am nächsten Tag zu ordern. „Zudem bieten wir in vielen Regionen Deutschlands auch die Lieferung am selben Tag an“, so Hess.

Den Start seiner App mit E-Rezept-Einlösung will DocMorris dem Bericht zufolge mit einer breiten Werbekampagne über alle medialen Kanäle unterstützen. Laut Hess steht dafür ein Millionenbudget zur Verfügung.

Zu konkreten Wachstumszahlen aufgrund des E-Rezeptes äußerte sich Hess nicht. „Das E-Rezept läuft ja gerade erst im Markt hoch. Wir gehen klar davon aus, dass es substanziell zum Wachstum von DocMorris in Deutschland beitragen wird.“ Analysten wie Felix Dennl vom Bankhaus Metzler sehen bei den Versandhändlern das E-Rezept als großen Wachstumstreiber. Er geht davon aus, dass das E-Rezept insbesondere 2025 noch einmal einen richtigen Schub erhält, wenn auch Klinikärzte zur Nutzung verpflichtet sind.

Apotheker setzen auf Gematik-App

Das Handelsblatt weist darauf hin, dass grundsätzlich per Gesetz auch jede stationäre Apotheke die Möglichkeit habe, eine App für das E-Rezept zu entwickeln und anzubieten. Damit sie mit den im Onlinehandel erprobten Versandapotheken mithalten könnten, bräuchten sie allerdings entsprechendes IT-Fachpersonal – und Kapital. Deswegen setzten viele auf die bereits existierende App der Gematik.

Anke Rüdinger, Vorstandsmitglied des Deutschen Apothekerverbands (DAV) und Leiterin des „Digital Hub“ der ABDA, sagt laut Handelsblatt: „Wir müssen die Gematik-App zum Laufen bringen, damit Patienten dort ihre Lieblingsapotheke finden können.“ Rüdinger hoffe, dass sich die App bei den Patienten etabliere, noch bevor die Versandapotheken mit ihrer Lösung am Markt starten.

Allerdings arbeiten aber eigentlich alle im Markt etablierten Anbieter von apotheken.de, über Apozin und ia.de bis hin zu gesund.de daran, das Card-Link-Verfahren zeitnah anzubieten, Alternativen zur Gematk-App sollten also vorhanden sein. Die Frage ist nur wann.