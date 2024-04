Dass der niederländische Versender schnell mit einer Lösung auf den Markt kommt, ist wenig überraschend. Schließlich hat er das Verfahren mitentwickeln lassen. Dass es überhaupt einen vierten Einlöseweg neben der Gematik-App, dem Ausdruck des Tokens und Abruf mittels Stecken der eGK in der Apotheke gibt, ist allein den Bemühungen der Versandhändler zu verdanken, die sich bei der Stecklösung diskriminiert sahen und einen (neben der Gematik-App) weiteren volldigitalen Weg wollten. Zudem haben die Versender den großen Vorteil, dass bei ihnen alle benötigten Komponenten, also App, eHealth-CardLink und Software aus einer Hand kommen, was die Interoperabilität immens erleichtert. Zumal die Gematik nur Teile des Verfahrens spezifiziert hat. Lediglich der Weg vom Handy in die Apotheke ist festgelegt, der Rückweg nicht.