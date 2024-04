Planen Sie, CardLink anzubieten?

DocMorris wird wohl der erste Anbieter sein, bei dem Patient*innen E-Rezepte via CardLink einlösen können. Zahlreiche Anbieter im Markt, darunter die standeseigene Gedisa, arbeiten aber daran, die Technik auch den Apotheken vor Ort zur Verfügung zu stellen. Eine Pflicht, diesen „vierten Einlöseweg“ anzubieten, gibt es für Apotheken aber nicht. Was ist in Ihrer Apotheke geplant? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil!