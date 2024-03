Die Spezifikation des CardLink-Verfahrens ist seit vergangenem Donnerstag in trockenen Tüchern. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG), das in der Gesellschafterversammlung über eine absolute Mehrheit von 51 Prozent verfügt, hat sie gegen die Stimmen aller anderen Gesellschafter im Alleingang beschlossen. Ins Spiel gebracht wurde die Technik von den ausländischen Arzneimittelversendern, die beim Abruf durch Stecken der eGK in der Apotheke vor Ort außen vor sind.

Bereits in einer ersten Reaktion hatte die ABDA ihr Entsetzen kundgetan. Das sei ein „Novum“, so die ABDA. „Dass das Ministerium nun in einer bemerkenswerten Abstimmung erstmals seine 51-Prozent-Mehrheit nutzt, um den Partikularinteressen vereinzelter Großkonzerne nachzukommen, schockiert uns“, erklärte ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening. Zudem verwies die ABDA auf Sicherheitsbedenken.