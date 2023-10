Redcare will eigenen Einlöseweg schaffen

Das elektronische Rezept soll in Deutschland im kommenden Jahren nach wiederholten Verzögerungen verpflichtend werden. Ärzte müssen nach den derzeitigen Plänen der Bundesregierung ab 1. Januar 2024 für verschreibungspflichtige Arzneimittel E-Rezepte ausstellen. Ungeachtet der fortschreitenden Zeit gibt es zu dem Thema nach wie vor Diskussionen, insbesondere zu technischen Fragen. So auch bei den Arzneimittelversendern. Die sehen sich nach einem Bericht des Handelsblatts unfair behandelt, so zumindest stellt dies der Vorstandsvorsitzende des niederländischen Onlinehändlers Redcare Pharmacy (ehemals Shop Apotheke Europe) dar. Auch die DAZ berichtete bereits über den Unmut des Redcare-Chefs. „Die Onlineapotheken werden beim Thema E-Rezept diskriminiert“, wiederholt Heinrich nun laut dem Medienbericht. „Das können wir so nicht hinnehmen.“

Heinrich kritisiert, dass es für Kunden, die Arzneimittel bei Onlinehändlern wie Redcare kaufen, keinen einfachen digitalen Einlöseweg gebe. Sein Unternehmen habe deshalb eine eigene Lösung entwickelt, die möglichst bald eingeführt werden solle. Sonst, so Heinrichs Befürchtung, würden die Arzneimittelversender auf dem Markt für E-Rezepte das Nachsehen haben.