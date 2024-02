Diskussionspapier: Lauterbachs Apothekenreform „als Chance“ begreifen

Die zweite Variante „mehr Unternehmertum“ wäre eine vollständige Freigabe der Preisbildung. Die Kostenträger aus GKV und PKV würden einen Pauschalbetrag je Arzneimittel gewähren. „Dies führt zu unternehmerischer Freiheit und Wettbewerb unter den Apotheken.“

Oder die dritte Variante: man bleibt bei derzeitigem Kombimodell, wobei die Umsatzsteuer zumindest auf Rx-Arzneimittel reduziert wird, Brutto- und Netto-Beträge der Leistungserbringer müssten vorher zu reinen Netto-Beträgen vereinheitlicht werden. Laut Autoren böte sich eine Reduktion von 19 Prozent auf 7 an. Kostenträger aus GKV und PKV würden entlastet, der Staat jedoch mit rund sechs bis sieben Milliarden Euro belastet. „Die so generierten Einsparungen werden zumindest teilweise an die Vor-Ort-Apotheken zurückgeführt, einschließlich eines angemessenen Umverteilungsschlüssels zu Gunsten der Apotheken in dünnbesiedelten Regionen“, so der Vorschlag.

Apotheken vor „tiefgreifendsten und richtungsweisendsten Reform“

„Dieses Papier liefert kein fertiges Konzept und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir beabsichtigen, Impulse zu setzen, damit eine ergebnisorientierte, konstruktive Debatte über die Zukunft der Vor-Ort-Apotheken überhaupt entstehen kann“, heißt es von den Autoren. Man verbinde damit die Hoffnung, dass DAV und ABDA die Anregungen aufgreifen.

Die Autoren zeigen sich überzeugt, dass die Vor-Ort-Apotheken „vor ihrer bis dato tiefgreifendsten und richtungsweisendsten Reform“ stehen. Sie zeigen sich allerdings pessimistisch, dass eine „weitere Reduktion der Apothekenzahl verhindert werden kann“. Es bedürfe nun „guter statt schlechter Standespolitik, die geeignet ist, den Berufsstand bestmöglich zu erhalten und erforderlichenfalls auch die Konsequenzen einer weiteren Schrumpfung des Marktes zu managen“.