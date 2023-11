Overwiening geißelt „Seifenblasenpolitik“ und „Liberalisierungskapriolen“ Lauterbachs

ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening rief am Montagabend in einem Facebooktalk die Apothekerschaft dazu auf, sich nicht entmutigen zu lassen. „Wirkmächtigkeit entsteht auch durch Beharrlichkeit“, so Overwiening angesichts der bevorstehenden Proteste diesen Monat.

In einer Videoansprache am Dienstag bekräftigte sie noch einmal ihre Worte: „In den kommenden Wochen braucht die Apothekerschaft erneut die unbedingte Geschlossenheit. Wir wollen protestieren, damit wir und unsere Sorge um die Arzneimittelversorgung wahrgenommen werden. Das gelingt nur, wenn der gesamte Berufsstand erneut geschlossen zusammenhält!“, so die ABDA-Präsidentin.