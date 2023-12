„Unter dieser Reform würden alle Apotheken leiden“

Nachdem bereits einige Landesapothekerverbände und -kammern ihren Unmut über die Eckpunkte des Bundesgesundheitsministeriums für eine Apothekenreform kundgetan haben, legt nun die ABDA nach – der Gesamtvorstand, in dem alle 34 Landesorganisationen vertreten sind, hat sich am heutigen Freitagvormittag mit den Plänen beschäftigt. Im Gegensatz zu einem ersten Statement, wo noch von ersten Kompromisslinien bei der wirtschaftlichen Stabilisierung der Apotheken die Rede war, die FAZ titelte in der Folge sogar, dass die Apothekerschaft sich für Lauterbachs Reformen öffne, übt die Standesvertretung nun deutliche Kritik.

ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening erklärt dazu: „Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach versucht wieder eine Mogelpackung zu verkaufen. Nach außen präsentiert er die Pläne als Segen für kleine Landapotheken. Schaut man sich die Vorschläge genauer an, wird klar, dass unter dieser sogenannten Reform alle Apotheken leiden würden – sowohl die Land- als auch die Stadtapotheken. Die Apotheken brauchen eine sofort wirksame, wirtschaftliche Stärkung, sonst wird die wohnortnahe Versorgung im kommenden Jahr weiter ausdünnen. Unsere Patientinnen und Patienten würden schlechter versorgt werden, weil das Ministerium in seinen Eckpunkten Qualitätseinbußen und Honorarkürzungen in Apotheken vorsieht.“