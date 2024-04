Mehr Transparenz, Kritik zur Verhandlung über Fixum und ein Ende des Wartens

Beim Niedersächsischen Apothekertag am Samstag in Osnabrück berichtete ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening über die Lage der Apotheken. Mit Blick auf die Begrüßungsreden von Landesgesundheitsminister Dr. Andreas Philippi und Oberbürgermeisterin Katharina Pötter betonte sie die gute Zusammenarbeit mit der Politik in Niedersachsen. Dagegen würden einige Kommentare aus den eigenen Reihen eher für Perspektivlosigkeit sprechen. Doch es gehe darum, Wege zu finden und mit Zuversicht Verantwortung zu übernehmen. Overwiening betonte, sie brauche die Rückendeckung der Apothekerinnen und Apotheker, um für diese sprechen zu können. Doch die würden sich fragen, was die ABDA macht. Darum seien solche Veranstaltungen für den Austausch so wichtig. Auch in der späteren Diskussion wurde betont, dieser Austausch sollte öfter stattfinden.

Apotheken sorgen für sozialen Frieden

Zu den Problemen der politischen Arbeit führte Overwiening aus, die Politik sei durch viele Krisen in der Welt sehr gefordert. Die Politiker zu einem Perspektivwechsel auf die Apotheken zu bewegen, sei nicht trivial. Außerdem fehle oft das Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und für die persönliche Haftung bei Apotheken. Zudem könne man mit Gesundheitsthemen keine Wahl gewinnen, aber durchaus eine Wahl verlieren, erklärte Overwiening und betonte: „Das Gesundheitswesen ist eine wesentliche Säule des sozialen Friedens.“ Die Apotheken sicherten diesen sozialen Frieden, aber für Bundesgesundheitsminister Lauterbach seien sie eher wie Strom aus der Steckdose. „Wir sind einfach da“, fasste es Overwiening zusammen.