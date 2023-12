Falsche Rechnung - minimale Förderung - maximale Nebenwirkungen

Da sich Hochpreiser erfahrungsgemäß bei einigen Apotheken häufen, werden diese die größte Belastung erleiden. Dem wird eine Entlastung bei Apotheken gegenüberstehen, deren Rx-Durchschnittseinkaufswert unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Abweichungen dieses Wertes nach unten in einzelnen Apotheken sind aber naturgemäß viel geringer ausgeprägt als die Abweichungen nach oben bei einigen Apotheken in speziellen Situationen. Darum wird die Umverteilung voraussichtlich für ziemlich viele Apotheken eine sehr kleine Entlastung bringen, die im Vergleich zur Kostenentwicklung kaum spürbar wird. Die positive Seite dieser Umverteilung wird so breit gestreut und dadurch so gering sein, dass sie keine wirksame Förderung darstellt.

Minimaler Effekt - maximale Nebenwirkungen

Als Förderung wirkt die Umverteilung also minimal. Ihre unerwünschten Wirkungen sind dagegen maximal. Vor allem wird eine Umverteilung zu einer festen Honorierung, die heute noch fair ist, morgen eine Belastung. Das ist genau der Effekt, der 2004 mit dem Kombimodell stattgefunden hat, für das es bis heute keinen Anpassungsmechanismus gibt. Die Inflation wirkt dann noch stärker gegen die Apotheken. Der Fehler von 2004 würde wiederholt und verstärkt, statt ausgeglichen. Das ist voraussichtlich der stärkste Effekt der Umverteilung und hier liegt mittel- und langfristig das wesentliche Problem dabei. Das ist die eigentliche Mogelpackung!

Wer kann noch Hochpreiser liefern?

Zu den Wirkungen auf die Apotheken insgesamt kommt die drohende negative Anreizwirkung in einzelnen Versorgungssituationen. Apotheken mit ungünstigen Finanzierungsbedingungen werden dann noch größere Schwierigkeiten haben, Hochpreiser-Rezepte zu beliefern. Das kann zumindest lokal zu Versorgungsschwierigkeiten führen. Als Unsicherheit bleibt die Zinsentwicklung. Sollten die Zinsen (entgegen den derzeitigen Erwartungen) weiter steigen, würde diese Belastung zunehmen.

Fazit: Viel Ärger, kein Nutzen

Das alles ergibt zwei Erkenntnisse: Erstens sind die bisher kolportierten Zahlen unhaltbar. Eine solche Umverteilung wäre eine Mogelpackung. Doch vermutlich weiß das BMG das bereits. Zweitens wäre auch eine richtig gerechnete Umverteilung ein langfristiges Problem. Der Fördereffekt wäre minimal, die Nebenwirkungen wären maximal, vor allem auf lange Sicht.