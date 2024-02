Overwiening: „Es ist jetzt die Phase des Überzeugens“

Zum Eckpunktepapier sagte die ABDA-Präsidentin, dass dieses die sofortige finanzielle Unterstützung der Apotheken – „eine unserer wichtigsten Forderungen“ – nicht enthält, weswegen man sich davon distanziere. In vielen Gesprächen auch von Kolleginnen und Kollegen in den Ländern werde politisch Verantwortlichen deutlich gemacht, dass das Eckpunktepapier viele „Webfehler“ habe.

Gegen Entwertung der apothekerlichen Tätigkeit

Neben der sofortigen finanziellen Unterstützung sei dies zum anderen der Plan, dass PTA in einer Apotheke allein zugegen sein können, wenn sie sich über Video mit einem Apotheker kurzschließen können. Das sei ein „absolutes No-Go“ und eine Entwertung der apothekerlichen Tätigkeit.

Positiv hingegen bewertete Overwiening die Pläne zur Telepharmazie, die man mit eigenen Ideen bereichern wolle. Dies müsse man aber trennen von dem Vorhaben, dass PTA alleine in einer Apotheke seien. Auch die Anpassung der Notdienst-Pauschale begrüßte Overwiening, die Beträge seien aber nicht ausreichend.

Potenzial im Eckpunktepapier

Potenzial sieht die ABDA zudem darin, dass das Apothekenhonorar regelmäßig und regelhaft erhöht werden soll. Es sei aber zu spät, wenn dies, wie von Lauterbach in Aussicht gestellt, erst ab 2027 greifen soll. Wenn man dies „ganz sensibel“ anfasse, könnte man es aber zu einem guten Abschluss bringen. Wichtig sei dies auch, damit man nicht wieder in eine Situation wie gegenwärtig komme, in der man sich in die Ecke getrieben fühlt.

Wann gibt es die nächsten Proteste?

Zu der Frage, wann es wieder zu Streiks oder Protesten kommen werde, sagte ABDA-Kommunikationschef Benjamin Rohrer, man richte die Maßnahmen wie auch schon zuvor eng am „Rhythmus des Gesetzgebungsverfahrens“ aus. Es gebe eine Zeitachse, die am heutigen Donnerstag auch im Gesamtvorstand besprochen werde. Zudem wisse man auch noch nicht, was im Referentenentwurf drinstehen werde. „Wir wissen nicht, in welche Richtung sich das Spiel entwickelt“ und man müsse daher flexibel bleiben.

Im Dschungel der Nachwuchskampagnen

Mit Blick auf die Kritik an der Nachwuchskampagne in den vergangenen Wochen erklärte Rohrer dann, es gebe einen „Wettbewerb der Nachwuchskampagnen“. Die provokativen Slogans würden sich an die Zielgruppe der 15- bis 20-Jährigen richten und man müsse auffallen, um gehört zu werden. „Das ist ein Dschungel“, so Rohrer.

Auch wenn es derzeit andere wichtige Themen gebe, so müsste die Kampagne nun laufen, da sich im Frühjahr viele Jugendliche für die Laufbahn entscheiden, die sie dann zum Ende des Schuljahrs einschlagen. „Geben Sie der Kampagne eine Chance“, bat er die Zuhörer.

„Langfristiges Investment“

Bezüglich der Kosten erklärte er, genauere Angaben könne er da nicht machen, da die Verträge vertraulich seien. Aber es gebe demokratisch gefasste Beschlüsse über das Kommunikationsbudget der ABDA und es werde kein Euro mehr ausgegeben. Zudem sei die Kampagne für drei Jahre angelegt und somit ein „langfristiges Investment“.