Durchgerechnet: Was bringt Lauterbachs Reform den Apotheken?

Wir rechnen mit einem Vor-Ort-Apothekenumsatz von etwa 74 Milliarden Euro netto in 2025 und 77 Milliarden in 2026. Abzüglich Non-Rx-Produkten (elf Milliarden Euro), (Spezial-)Rezepturen, Impfstoffen unter anderem (gut acht Milliarden Euro) und abzüglich des gesetzlichen Rohertrages (um sieben Milliarden Euro) errechnen sich daraus um die 50 Milliarden Euro zum Netto-Apothekeneinkaufspreis (AEP) als Bemessungsgrundlage für die Apothekenzuschläge. In 2025 sollte das etwas darunter, in 2026 in etwa da liegen.

Überschlägig kann man von runden 50 Milliarden Euro AEP ausgehen. Angesichts der geringen prozentualen Aufschlagsätze (zwei Prozent bis drei Prozent) sind die absoluten Abweichungen gering, wenn sich der Einkaufswert um nur wenige Milliarden Euro davon entfernen sollte.