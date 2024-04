Anders sehen das die Krankenkassen. Bei kaum einem anderen Thema seien sie sich so einig wie der Apothekenversorgung, sagte Jürgen Graf von der AOK Baden-Württemberg. Eine flächendeckende Arzneimittelversorgung könne man in Zukunft nicht allein durch die vollversorgende Apotheke vor Ort erreichen. Vielmehr bedürfe es einer „abgestuften Versorgung“ mit einem „regional flexiblen Mix an Versorgungslösungen“. Vor diesem Hintergrund bewertete Graf die Eckpunkte zur Apothekenreform als positive Richtlinie. Die „abgestufte Apotheke“ unter Leitung qualifizierter PTA mit telepharmazeutischer Anbindung befürwortete der GKV-Vertreter. Auch die vereinfachte Gründung von Zweigapotheken und die Flexibilisierung der Öffnungszeiten sind für Graf zielführende Lösungsansätze. Eine ergänzende Versorgung mit Arzneimittel-Abgabeautomaten hält er ebenfalls für denkbar.