Reformpläne: Overwiening kündigt für kommende Wochen „intensive Gespräche“ an

ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening hat in einer am Montag veröffentlichten Videobotschaft die Apothekerschaft auf die Herausforderungen des neuen Jahres eingestimmt. So werde es in den kommenden Wochen und Monaten intensive Gespräche mit dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) und Abgeordneten geben. Overwiening bat in der elf-minütigen Aufnahme zudem, „politische Fortschritte“ anzuerkennen, „mögen sie auch noch so klein sein“.

„Mörderischer Cocktail“

2023 sei man neben den Engpässen mit einer „destruktiven und schwächenden Gesundheitspolitik konfrontiert“ gewesen. Das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz habe klargemacht, wie wenig die Arbeit der Apothekenteams wertgeschätzt werde. Mit dem Wegfall pandemiebedingter Sondereinnahmen, den verschärften Lieferengpässen und dem Personalmangel habe das einen „mörderischen Cocktail“ ergeben.

Die Reformpläne von Minister Karl Lauterbach (SPD) bezeichnete Overwiening mit Blick auf diese Ausgangslage als „unausgegoren“. Es fehle insbesondere die Anpassung der Honorierung „als Sofortmaßnahme“. Es sei zudem „gefährlich und die Versorgung der Menschen wenig wertschätzend, wenn unsere Patientinnen und Patienten in Apotheken versorgt werden sollen, in denen keine Apothekerinnen und Apotheker mehr arbeiten – das werden wir so nicht zulassen“, erklärte die ABDA-Präsidentin. Sie wolle sich auch dafür einsetzen, dass die Versorgung mit Hochpreisern von allen Apotheken gewährleistet werden könne.