Große DAZ-Umfrage: So lief der E-Rezept-Start

Aber wie sicher fühlen sich Apothekerinnen und Apotheker nun mit dem E-Rezept? Über die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagt, dass sie sich nur teilweise sicher fühlen – kein Wunder bei dem ganzen Hin und Her. Etwas mehr als ein Viertel sagt, sie fühlen sich sicher. Ein Fünftel räumte ein, dass es noch Unsicherheiten gibt.

Deutlicher Mehraufwand

Da verwundert es auch nicht, dass für 54,41 Prozent die höhere Anzahl von E-Rezepten mit einem deutlichen Mehraufwand in der Apotheke einherging. 12,96 Prozent sagten hingegen, dass es so rund lief, dass es nicht mit mehr Aufwand verbunden war. Etwas weniger als ein Drittel sagte, dass das nur teilweise der Fall war. Und: Unter den 1.281 Befragten waren tatsächlich vier dabei (also 0,31 Prozent), die noch kein E-Rezept eingelöst haben.

Hauptursachen für Probleme

Überwiegend werden die Ursachen für die Probleme bei fehlerhaft ausgestellten E-Rezepten gesehen. Fast die Hälfte gab an, dass die der Hauptgrund sei. 16,39 Prozent hingegen sagten, es gebe Schwierigkeiten mit der Telematikinfrastruktur. Die eigene Software machten 8,12 Prozent der Befragten für die Probleme verantwortlich und 8,67 Prozent sagten, sie seien mit den Abläufen einfach noch nicht vertraut.

In einem Freifeld zu „anderen Gründen“ war auch immer wieder zu lesen, dass alle drei Probleme zusammenkamen. Ansonsten klagten die Befragten vor allem darüber, dass die Patientinnen und Patienten mit noch nicht signierten E-Rezepten in die Apotheken kamen – und deswegen dann unzufrieden oder ungeduldig wurden. Aber es gab auch Probleme beim Austausch oder der Chargenübertragung.

Abstimmung mit Ärzten funktioniert mäßig

Die Abstimmung mit den Ärztinnen und Ärzten funktionierte dann für die meisten Apotheken nur teilweise. Das gaben 62,14 Prozent an. Allerdings sagte auch fast ein Viertel, dass die Abstimmung funktioniert habe, nur 10 Prozent sagten, das sei nicht der Fall gewesen.

In drei Monaten läuft alles rund?

Ernüchternd wird es jedoch, wenn man sich die Antworten auf die letzte Frage ansieht. Hier wollten wir wissen, ob die Teilnehmerinnen und Teilnehmer glauben, dass der Umgang mit dem E-Rezept in drei Monaten so eingespielt sein wird, dass er den Arbeitsalltag erleichtern wird – nicht einmal ein Fünftel der Befragten (18,74 Prozent) glaubt das. 44,11 Prozent hingegen sagen, dass sie keine Erleichterung und 30,13, dass sie das teilweise erwarten.

Da ist also noch ganz offensichtlich Luft nach oben. Man darf gespannt sein, wie Bundesgesundheitsministerium und Gematik in den kommenden Wochen versuchen, das verlorene Vertrauen wieder etwas aufzubauen.