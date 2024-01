Nach Telematikstörung: Barmer verschiebt Anbindung an Gematik-App

Eigentlich sollen alle Krankenkassen in Deutschland seit dem 1. Januar 2024 auf Wunsch ihren Versicherten eine digitale GesundheitsID ausstellen können. Zwar waren die Auswirkungen der Störungen nicht von großer Reichweite, vor allem, weil derzeit von den ausgestellten E-Rezepten ein Großteil über die elektronische Gesundheitskarte (eGK) oder auch mittels ausgedruckter Token eingelöst werden. So wurden beispielsweise in der Region Nordrhein laut einer aktuellen Umfrage über 80 Prozent der E-Rezepte zum Jahresbeginn über die eGK eingelöst, etwa 18 Prozent in Papierform und gerade mal ein Prozent über die Gematik-App.