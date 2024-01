E-Rezept: Was tun bei unklarer oder fehlender Berufsbezeichnung?

Welche Angaben ein Rezept zwingend enthalten muss, regelt § 2 der Verordnung über die Verschreibungspflicht von Arzneimitteln, besser bekannt als Arzneimittelverschreibungsverordnung (AMVV). Demnach ist unter anderem die Berufsbezeichnung der verschreibenden ärztlichen, tierärztlichen oder zahnärztlichen Person obligatorisch. Derzeit taucht in den Apotheken bei E-Rezepten aber verstärkt die Frage auf, welche Berufsbezeichnung denn zulässig ist. Reicht „Arzt“ oder muss es zwingend ein „Facharzt für ...“ sein? Was ist mit Angaben wie „hausärztliche Versorgung“? Und was tut man, wenn die Bezeichnung ganz fehlt?

Künftig kein Freitext mehr

Hintergrund der Unklarheiten ist laut ABDA, dass die Ärztinnen und Ärzte aktuell die Berufsbezeichnung noch händisch eintragen können und das führe zu Fehlern. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen soll aber zugesagt haben, das Problem gegenüber der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) anzusprechen. Zudem hat der Deutsche Apothekerverband (DAV) angeregt, künftig statt der händischen Eingabemöglichkeit in den Praxisverwaltungssystemen einen Auswahlkatalog zu hinterlegen und irgendwann sogar die Möglichkeit der Eingabe mittels Freitextfeld zu sperren, sodass hier keine Fehler mehr passieren können. Der DAV will demnach auf das Bundesgesundheitsministerium und die KBV zugehen und die Forderung, die übrigens nicht neu ist, nochmals vorbringen.