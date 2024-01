E-Rezepte: DAV fordert Retaxfreiheit bis Ende 2024

Viele E-Rezepte sind noch nicht signiert, wenn sie in den Apotheken ankommen. Beim Ausfüllen von Freitextfeldern gibt es auch Probleme. Arztpraxen sind im Umgang mit dem E-Rezept noch nicht geübt – in den Apotheken führt dies zu erheblichen Schwierigkeiten. Der Deutsche Apothekerverband (DAV) fordert daher nun bis Ende des Jahres eine Retaxationsfreiheit, wie die stellvertretende Vorsitzende Anke Rüdinger am Dienstag in einer Pressemitteilung erklärte.

„Es darf nicht passieren, dass die ohnehin schon wirtschaftlich unter Druck stehenden Apotheken auf ihr Honorar verzichten müssen, weil die Arztpraxen bei der Implementierung des E-Rezept-Systems fehlerhafte Verordnungen ausstellen“, so Rüdinger.