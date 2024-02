Zustimmung zu E-Rezept: Apotheker bleiben zurückhaltend

Auch nach fast zwei Monaten verpflichtendem E-Rezept will sich in der Apothekerschaft keine überschwängliche Akzeptanz einstellen. Das zeigt die jüngste Apokix-Umfrage. Es wird befürchtet, dass der Wettbewerb mit den Versendern zunimmt – ihrer Wahrnehmung nach kommt es auch bei Patientinnen und Patienten nicht gut an.