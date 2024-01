Fehlerhafte E-Rezepte: DAV schreibt Brief an KBV

Das E-Rezept führte Anfang des Jahres zu vielen Problemen in den Arztpraxen. Laut einer Blitzumfrage des Ärztenachrichtendienstes klagten drei Viertel der Teilnehmer über Schwierigkeiten. Bei einer Umfrage des Apothekenverbands Nordrhein kam heraus, dass jedes fünfte vorgelegte Rezept fehlerhaft war. Als häufigste Ursache wurde das fehlerhafte Ausstellen in den Arztpraxen genannt.

Jetzt hat sich der Deutsche Apothekerverband (DAV) in einem Schreiben, das der DAZ vorliegt, an den Bundesvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, gewandt. Eine Kopie wurde auch an das Bundesgesundheitsministerium verschickt. Das darin skizzierte Problem: Mit dem Übergang in den Regelbetrieb des E-Rezepts „offenbaren sich vereinzelt noch Umsetzungshürden, die im Rahmen der ärztlichen Verordnung zu einem enormen Verwaltungsaufwand und einer Retaxationsgefahr auf Apothekenseite führen können“.