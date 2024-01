DocMorris mit Werbekampagne zu E-Rezept

Was der ABDA ihr Ferdinand, sind DocMorris seine Gesundbergs. Der Arzneimittelversender startet eine crossmediale Werbekampagne zum E-Rezept, wie er am Montag in einer Pressemitteilung erklärte. Die fiktive Familie Gesundberg soll in kurzen Spots zeigen, „wie unkompliziert es ist, ein E-Rezept einzulösen oder rezeptfreie Produkte (OTC) bei DocMorris zu bestellen“. Nämlich durch einen Scan des ausgedruckten E-Rezept-Tokens mit der DocMorris-App. Der Slogan dazu lautet: „Apotheke, einfach verlässlich.“

„DocMorris ist die erste Anlaufstelle für Rezepte und sorgt für eine schnelle Versorgung mit Medikamenten“, wird Marie Pietzcker, Director Brand and Content Marketing bei DocMorris, zitiert. „Die Marke DocMorris steht für ein Höchstmaß an patientenorientiertem Service, pharmazeutischer Fachkompetenz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Unsere Kampagne unterstreicht dies.“