In fast einem Fünftel der Apotheken gab es bereits ein E-Rezept via eGK

Aber wie haben nun Apothekerinnen und Apotheker die ersten Tage seit dem Rollout erlebt? Wie groß war der Andrang? Lief alles glatt oder machte ihnen die Technik am Ende doch einen Strich durch die Rechnung? Das wollten wir von unseren Leser:innen wissen.

Vom 5. bis zum 10. Juli konnten man online an der DAZ-Umfrage teilnehmen, 876 Personen taten dies – ihre Antworten scheinen auf den ersten Blick ernüchternd. 81,5 Prozent der Befragten gaben an, dass noch niemand in der Apotheke ein E-Rezept über die eGK abrufen wollte. Das Bild wird noch einmal klarer, wenn man sich anschaut, wie es bei jenen aussieht, wo jemand ein eGK einlösen wollte – bei nur etwas mehr als der Hälfte hat das auch geklappt. 10,5 Prozent der Befragten gaben an, dass der Abruf funktionierte, bei 8 Prozent war das nicht der Fall. Die Technik stellt also wie erwartet noch eine ernstzunehmende Hürde dar.