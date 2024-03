Gute Aussichten fürs E-Rezept

Das beschriebene Hauptproblem der verzögerten Rezeptausgabe führt de ABDA vorrangig auf die Verwendung der alten Stapelsignaturen in Arztpraxen zurück: „Ärzte sowie die Betreiber ihrer Praxisverwaltungssysteme sind anzuhalten, verbindlich die Komfortsignatur vorzunehmen“, so Overwiening. „Wenn die Apothekenteams die Last von nicht korrekt ausgestellten E-Rezepten in Form von unnötigen Wartezeiten, Patientenverunsicherungen und Mehrarbeit tragen sollen, so ist das nicht hinnehmbar.“