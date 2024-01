TI-Störung zu Jahresbeginn: Was steckt dahinter?

Das sieht man dann auch, wenn man sich im Gematik-Dashboard die Zahl der eingelösten E-Rezepte anschaut. Am Freitagvormittag lag sie bei 21,1 Millionen, am Neujahrstag Anfang der Woche hatte sie noch bei etwa 18,7 Millionen gelegen. Das macht fast 2,5 Millionen eingelöste E-Rezepte in einer Woche. Im Vergleich: Bis zum 1. November 2023 waren es seit den Anfängen des E-Rezepts insgesamt knapp zehn Millionen.

Kommunikation überdenken

Bei all den Problemen, die es also in den Apotheken oder auch den Arztpraxen mit dem E-Rezept gibt, werden die von der Gematik gemeldete Störungen bezüglich der sektoralen IDP kaum ins Gewicht gefallen sein. Für Trubel haben sie dennoch gesorgt. Vielleicht sollte die Kommunikation an dieser Stelle überdacht werden.