Mehrheit der Praxen kämpft mit technischen Problemen beim E-Rezept

Das E-Rezept ist zum 1. Januar 2024 in den Arztpraxen Pflicht geworden. Lange haben sich weite Teile der Ärzteschaft gegen die Umstellung gewehrt – die Abläufe müssten sich erst einspielen, war häufig zu hören. Doch Testphasen wurden in der Vergangenheit bekanntlich immer wieder ausgesetzt.

So ist es keine allzu große Überraschung, dass der Start des elektronischen Rezepts in dieser Woche in zahlreichen Arztpraxen holprig verlief. Das zeigen die Ergebnisse einer Blitzumfrage des Ärztenachrichtendienstes (änd), an der sich innerhalb von 24 Stunden

(3. und 4. Januar) über 913 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte beteiligt haben.

Ein Drittel berichtet von großen Problemen

Dabei erklärten lediglich 26 Prozent der Umfrageteilnehmer, die auf das E-Rezept umgestellt haben, dass es keine Probleme gegeben habe.

42 Prozent sprechen von kleineren technischen Schwierigkeiten,

32 Prozent hatten gar mit großen Problemen zu kämpfen. 73 Prozent derjenigen, die technischen Schwierigkeiten hatten, mussten sich an

IT-Unternehmen oder Hotlines von Praxissoftware-Hersteller wenden, um die Probleme in den Griff zu bekommen.

Die Ursachen für die Probleme scheinen vielfältig. Oft wurden die Probleme bei der Telematikinfrastruktur verortet (50 Prozent). Häufig gab es aber auch Probleme mit der eigenen Praxissoftware (29 Prozent). Weitere 21 Prozent der Ärztinnen und Ärzte nannten verschiedene andere Probleme mit den eigenen Systemen (z. B. Fehler bei Kartenlesegeräten, Schwierigkeiten durch Bedienfehler).

Viel Zeit nötig für Erklärungen

Für die Praxen gibt es neben den technischen Schwierigkeiten aber auch noch ein anderes Problem: Viele Menschen wissen einfach noch nicht, was es mit dem E-Rezept auf sich hat. So gaben in der änd-Umfrage 53 Prozent an, dass extrem viele Patientinnen und Patienten in ihrer Praxis nicht über die Umstellung informiert gewesen seien. Das Praxisteam habe daher viel Zeit für Erklärungen aufbringen müssen. 39 Prozent berichten von einem ausgewogenen Mix aus informierten und ahnungslosen Patienten. Nur 8 Prozent der Ärztinnen und Ärzte gaben an, dass die Mehrheit über die Umstellung auf das E-Rezept informiert gewesen sei.