Fast 14.000 E-Rezepte sind nach Angaben der Gematik bisher ausgestellt und eingelöst worden – man nähert sich also langsam dem Ziel von 30.000 elektronischen Verordnungen. Allerdings munkelt man in der Branche, das Ausstellen erfolge schwerpunktmäßig in bestimmten Praxen und das Einlösen in einigen wenigen Apotheken, sodass die meisten Ärztinnen und Ärzte sowie viele Apothekenteams bisher nicht mit den elektronischen Verordnungen in Kontakt gekommen seien.