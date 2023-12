Ärzte wollen kein „Helpdesk“ der Kassen sein

Noch kritischer fallen die Töne seitens der Ärzteschaft aus. Den Niedergelassenen drohen künftig nicht nur Sanktionen, wenn sie sich E-Rezepten verweigern, ihnen werden auch in Sachen ePA neue Pflichten auferlegt. Letzteres war noch mit einem der Änderungsanträge beschlossen worden: Die Befüllung der ePA mit Daten aus Arztbriefen und Befunden soll nämlich anders als bisher vorgesehen zukünftig nicht mehr im Ermessen der Leistungserbringer liegen.

Was zunächst als „Kann-Vorschrift“ gedacht war, wird nun verpflichtend ausgestaltet. Dabei wird aber unterschieden zwischen Daten, die pflichtmäßig in die ePA zu füllen sind und solchen, die auf Verlangen der Versicherten zu befüllen sind.

In den Arztpraxen schnurrt die Technik noch immer nicht

Die Bundesvorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, Nicola Buhlinger-Göpfarth begrüßt zwar die Ziele der Gesetze – doch vor allem die kurzfristigen Änderungen zur ePA-Befüllung gefallen nicht: „Bis zum heutigen Tag funktioniert die Technik so schlecht, dass es in der Regel mehrere Minuten dauert, bis die ePA überhaupt eingesehen werden kann – von vernünftig eingespeisten Daten ganz zu schweigen. All dies ist mit unserem dicht getakteten Praxisalltag absolut unvereinbar.“ Noch ist ein Jahr Zeit, alles vorzubereiten, nach den Erfahrungen der Vergangenheit, ist der Optimismus bei den Hausärzt*innen aber offenbar nicht allzu ausgeprägt.

Der Bundesvorsitzende des Virchowbundes Dirk Heinrich erklärte, die Praxen seien „nicht der Helpdesk für die Versicherten der Krankenkassen“. Es sei vielmehr die Pflicht der Kassen, ihre Versicherten bei der Digitalisierung zu begleiten – und da sei noch „sehr viel Luft nach oben“.

Heinrich weist darauf hin, dass noch immer jede zweite Arztpraxis berichtet, es gebe mehrfach im Monat Problemen mit der Telematik-Infrastruktur – ganz abgesehen davon gebe es vielerorts noch nicht ausreichend Glasfaserleitungen. Er betonte zudem, dass alle digitalen Anwendungen sicher, einfach und zuvor ausreichend getestet sein müssten. Bei E-Rezept und elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen reichte es offenbar nicht.

KBV kritisiert E-Rezept-Freifahrtschein für Krankenhäuser

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) Andreas Gassen kritisierte überdies, dass beim E-Rezept mit zweierlei Maß gemessen werde: „Auf der einen Seite bekommen Krankenhäuser einen Freifahrtschein, Niedergelassene werden dagegen vollumfänglich verpflichtet – weiterhin unter Androhung von Sanktionen, versteht sich.“ Tatsächlich sollen Kliniken nach einem der Änderungsanträge erst ab dem 1. Januar 2025 verpflichtet sein, E-Rezepte auszustellen.

Wie es für E-Rezept und ePA wirklich in der Praxis läuft, wird sich in den nächsten beiden Jahren zeigen müssen. Inkrafttreten werden die beiden Digitalisierungsgesetze nicht vor Februar. Denn die Tagesordnung des Bundesrats ist am morgigen Freitag bereits voll – und das nächste Mal kommt die Länderkammer erst am 2. Februar 2024 zusammen.