Krankenkassen dürfen nicht zu Leistungserbringern werden

Die Apothekerkammer Berlin befürchtet im Zuge der Digitalisierung angesichts des geplanten Gesundheitsdatennutzungsgesetzes eine beispiellose Machtzunahme der Krankenkassen. Sie wollte in ihrem Antrag „Klare Abgrenzung der Kompetenzen von Heilberuflern und Krankenkassen“ den Gesetzgeber auffordern „eine gesetzliche eindeutig geregelte Abgrenzung der Kompetenzen von Apothekerinnen und Apothekern von Aufgaben der Krankenkassen festzulegen“. Beratungsdienstleistungen dürften nur „im Kompetenzfeld der Apotheken durch Krankenkassen ausschließlich unter Einbezug von ‚vor Ort‘ Apothekerinnen und Apothekern erfolgen“. Es werde „augenscheinlich das Ziel einer Versorgungssteuerung durch Krankenkassen verfolgt“, heißt es in der Begründung. Durch das Digitalgesetz und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG) könnten sie „immanente Aufgaben der Heilberufler, wie bspw. Arzneimitteltherapiesicherheits-Prüfungen (AMTS-Prüfungen), technisch in Kommunikation mit dem Versicherten dirigieren“. Neben berufsrechtlichen Abgrenzungsfragen fürchtet die Kammer einen erhöhten Aufklärungsbedarf zu etwaigen AMTS-Meldungen der Krankenkassen in der Apotheke.

In der Debatte im Anschluss wurde festgestellt, dass die Abgrenzung vom Gesetzgeber nicht festgelegt werden müsse – sie bestehe bereits und müsse durchgesetzt werden. Zudem müsse die AMTS in den Antrag aufgenommen werden.

Nach einer kurzen Pause, die zur Überarbeitung des Antrags genutzt wurde, wurde die neue Formulierung von der Kammer Berlin vorgestellt: