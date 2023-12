Apotheken sollen bei ePA-Verwaltung helfen

Das Digitalgesetz, dessen Entwurf diese Woche abschließend im Bundestag beraten wird, soll insbesondere das E-Rezept und die elektronische Patientenakte (ePA) in Schwung bringen. Zudem sollen Apotheken künftig „Maßnahmen der assistierten Telemedizin“ anbieten können. Ein Änderungsantrag sieht nun vor, dass Apotheken in diesem Rahmen auch Versicherten zur Seite stehen sollen, wenn es darum geht, in deren ePA Einsicht zu nehmen oder daraus Daten zu löschen.