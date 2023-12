Bundestag beschließt Lauterbachs Digitalisierungsgesetze

Der Bundestag hat am Donnerstag mit der Mehrheit der Ampelkoalition das Digitalgesetz (DigiG) und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG) angenommen. In der vorangegangenen Debatte bezeichnete Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in seiner Eröffnungsrede die beiden Gesetze als „Quantensprung“ in der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens. Die CDU/CSU-Fraktion hatte bereits während der Debatte angekündigt, sich bei der Abstimmung enthalten zu wollen.

Damit wird die elektronische Patientenakte (ePA) ab 2025 für alle gesetzlich Versicherten, die dem nicht widersprechen (Opt-out), bereitgestellt. Auch für privat Versicherte gibt es die Möglichkeit einer ePA. Zudem soll das E-Rezept für Arzneimittel ab dem neuen Jahr wirklich verbindlicher Standard werden. Das GDNG zielt darauf ab, Daten zu Forschungszwecken „gemeinwohlorientiert“ leichter und schneller nutzbar zu machen. Schon in der 1. Lesung am 9. November hatte sich ein großer Konsens innerhalb der Ampelkoalitionen und eine grundsätzliche Zustimmung der CDU/CSU Fraktion zu den Vorhaben abgezeichnet.