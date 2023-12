Lauterbachs „Digitalisierungs-Turbo“

Es ist kein Geheimnis: Auch wenn die damalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) vor mehr als zwei Jahrzehnten die ersten Schritte in ein digitales Gesundheitswesen versprach – die Pläne entwickelten sich bestenfalls zögerlich. Man denke an die elektronische Gesundheitskarte (eGK), die nach Schmidts Plänen bis 2006 etabliert sein sollte und mit der auch (endlich!) das E-Rezept kommen sollte. Schon damals stand Lauterbach dem Ministerium als Berater zur Seite. Er weiß daher nur zu gut, wo die Widerstände liegen.

Lauterbach will international den Anschluss finden

Fakt ist: Weder in der Versorgung noch in der Forschung läuft es rund. Um international Anschluss zu finden, muss einiges getan werden. Den „Defätismus“, der sich in den letzten 20 Jahren vor allem in der Ärzteschaft, aber auch bei vielen Apothekerinnen und Apothekern breit gemacht hat, will Lauterbach nicht akzeptieren. Im März 2023 legt er seine „Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen und die Pflege“ vor und zeigt auf, wohin es gehen soll: Bis 2025 sollen 80 Prozent der GKV-Versicherten über eine elektronische Patientenakte (ePA) verfügen. Dabei soll maßgeblich das Opt-Out-Modell helfen: Die ePA soll es künftig nicht erst nach umständlicher Beantragung und Authentifizierung geben, sondern ganz automatisch – wer sie nicht nutzen will, soll jedoch widersprechen können. Zudem verspricht Lauterbach, dass 80 Prozent der ePA-Nutzer, die in medikamentöser Behandlung sind, bis Ende 2025 über eine digitale Medika­tionsübersicht verfügen werden. Und bis Ende 2026 sollen mindestens 300 Forschungsvorhaben mit Gesundheitsdaten durch das neue Forschungsdatenzentrum Gesundheit realisiert werden.