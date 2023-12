Änderungsantrag GDNG: AMTS-Prüfung durch Kassen soll erweitert werden

Der Bundesrat hatte vor Beginn des parlamentarischen Prozesses an den AMTS-Prüfungen letztlich nichts auszusetzen. In der 1. Lesung im Bundestag kritisierte auch aus den Oppositionsreihen lediglich Kathrin Vogler von der Linksfraktion, dass sie ihre Gesundheitsangelegenheiten lieber mit Arzt oder Ärztin, nicht aber mit ihrer Kasse besprechen wolle. Man wird am Donnerstag sehen, wie die Abgeordneten auf die neuesten Änderungen reagieren werden.