Digitalisierungs-Gesetze können in Kraft treten

Es kommt immer wieder vor, dass ein Gesetz in trockenen Tüchern scheint, es dann aber doch dauert, ehe es in Kraft tritt. So war es auch beim Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens (Digitalgesetz) und dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG). Bereits am 2. Februar hatte der Bundesrat die beiden Gesetze, mit denen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) den Digitalisierungs-Turbo zünden will, passieren lassen. Doch erst diesen Montag wurden sie im Bundesgesetzblatt verkündet und können damit am Dienstag, dem 26. März in Kraft treten.

Opt-out-ePA kann kommen

Auf eine Reihe neuer Startdaten konnte man sich schon vorher einstellen. So sind die Krankenkassen ab dem 15. Januar 2025 verpflichtet, jedem Versicherten, der nach vorheriger Information nicht innerhalb von sechs Wochen widersprochen hat, eine elektronische Patientenakte (ePA) zur Verfügung zu stellen. Wenn es so weit ist, sind Ärzte verpflichtet einen elektronischen Medikationsplan zu erstellen, der sodann von Ärzten wie auch Apotheken zu aktualisieren ist (sofern der Patient dem nicht widersprochen hat).