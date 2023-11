Aufholjagd in Bullerbü: Bundestag berät Digitalgesetze

Wie es weiter geht

Der weitere Plan sieht nun vor, dass es kommende Woche eine erste Anhörung im Gesundheitsausschuss geben wird und eine abschließende am 13. Dezember. In den Bundestag kommt das Gesetz dann wieder am 14. und 15. Dezember, am zweiten Tag soll die Abstimmung erfolgen. Der Bundesrat, der nicht zustimmungspflichtig ist, befasst sich am 2. Februar des kommenden Jahres noch einmal mit den beiden Gesetzen. Noch im selben Monat sollen sie in Kraft treten.