Lauterbachs Digitalisierungspläne – Länder teilen einige Sorgen der ABDA

Der Gesundheitsausschuss hält nun zu der im Digitalgesetz-Entwurf vorgesehenen Ergänzung in § 129 SGB V fest, dass die Einbindung von Apotheken „in telemedizinische Versorgungsprozesse – vor allem im ländlichen Raum – grundsätzlich ein niedrigschwelliger Versorgungsansatz sein kann“. Die Behandlungshoheit müsse aber bei Ärztinnen und Ärzten bleiben. Um herauszufinden, welche Leistungen hier sinnvollerweise von Apotheken erbracht werden können, schlägt der Ausschuss vor, dies zunächst nur „in einzelnen Regionen (zum Beispiel in ländlichen und/oder strukturschwachen Regionen)“ zu erproben. „Der Bundesrat hält es hierbei auch für erforderlich zu klären, welche Aufgaben an das Personal in Apotheken im Rahmen der bestehenden rechtlichen Möglichkeiten überhaupt delegiert werden können.“

Am 20. Oktober beschäftigt sich das Bundesratsplenum in erster Runde mit den Entwürfen. Dann wird es eine Stellungnahme auf Grundlage der Ausschussempfehlungen beschließen, zu der die Bundesregierung sodann eine Gegenäußerung abgeben wird. Die beiden Gesetze sind allerdings nicht zustimmungspflichtig. Für die erste Lesung im Bundestag gibt es noch keinen Termin.