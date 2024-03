Für die Heilberufs-Gruppen gibt es noch einiges an der elektronischen Patientenakte (ePA) auszusetzen. Unter anderem aus Sicht des Deutschen Apothekerverbands und der Bundesärztekammer fehlen bisher „elementare Bestandteile, die für eine nutzenstiftende Verwendung im Versorgungsalltag benötigt werden“. Das erklärten sie Mitte Februar in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Der GKV-Spitzenverband hingegen bezeichnete den ePA-Beginn im Januar kommenden Jahres als „mehr als ambitioniert“. Die Versicherten bräuchten genug Zeit für eine informierte Entscheidung für oder gegen die ePA und die Krankenkassen für die Vorbereitung der Opt-out-Lösung.

Nun hat der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber seine Kritik an der ePA bekräftigt. Überhaupt kommen die Digitalisierungsgesetze von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in seinem an diesem Mittwoch vorgelegten Tätigkeitsbericht 2023 insgesamt schlecht weg – Ausnahme ist das E-Rezept, das in einem kurzen Kapitel mit dem Titel „Positives“ auftaucht.

Missachtung des verfassungsmäßigen Rechts auf informationelle Selbstbestimmung

Zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG) heißt es von Kelber, ein Teil der Regelungen, „greift zu weit in die Grundrechte der betroffenen Personen ein und missachtet mögliche Risiken ebenso wie das verfassungsmäßige Recht auf informationelle Selbstbestimmung“. Ganz konkret geht es ihm unter anderem um die Möglichkeit der Krankenkassen, auch ohne Einwilligung der Versicherten eine „individuelle, versichertenbe­zogene Auswertungsbefugnis“ zu erhalten.