Klarna wird Partner von DocMorris

Wer beim Arzneimittel-Onlinehändler DocMorris einkauft, kann nun auch über das KI-gestützte Zahlungsnetzwerk Klarna bezahlen – das gaben die beiden Unternehmen am Dienstag bekannt. Schon seit Anfang November ist Klarna mit zwei seiner Zahlungslösungen „Pay in 30 days“ und „pay now“ auf der E-Commerce-Plattform als auch auf dem Markplatz von DocMorris freigeschaltet. Beim Produkt „Pay in 30 days“ bietet Klarna dabei eine zinslose Zahlungsoption an, bei der Kunden und Kundinnen ihre Zahlungen erst 30 Tage nach dem Kauf abschließen können. Das Produkt „pay now“ umfasst Lastschrift- und Banküberweisungsoptionen. Die weiteren Zahlungsmöglichkeiten, die DocMorris anbietet, sind Kreditkarte und Paypal.