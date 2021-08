95 Apotheken bei DocMorris, Shop Apotheke hält sich bedeckt

DocMorris hat nun bekannt gegeben, dass mittlerweile 95 Apotheken mit der hauseigenen Gesundheitsplattform DocMorris Express vernetzt seien. Das berichtet das „Handelsblatt“. Damit habe man die Hälfte der Partner zusammen, die bis zum Jahresende auf der Plattform vernetzt sein sollen, heißt es. Zum Vergleich: Mitte Juni gab gesund.de zum Start der App bekannt, dass bereits über 4.000 Apotheken sich für eine Teilnahme entschieden haben sollen; beim Zukunftspakt Apotheke sind laut Noweda rund 7.000 Apotheken aktiv. Ebenfalls bis Jahresende sollen dann auch alle Dienste und Funktionen, wie E-Commerce, Gesundheitsservices und Marktplatz, in einer digitalen DocMorris-Gesundheitsplattform mit nur noch einer App und einer Web-Frontend-Anwendung zusammengeführt werden. Bislang gibt es noch zwei Apps: die nicht vor langer Zeit neu gelaunchte DocMorris App und die Marktplatz-App, über die DocMorris mit den Partner-Apotheken die Same-Day-Lieferungen anbietet. Sie wurde kürzlich von DocMorris+ in DocMorris Express umbenannt. DocMorris Express ist nur über die App verfügbar.

Die Shop Apotheke hingegen bietet den schnellen Lieferservice „Now“ auch über den Desktop an, er ist aber ebenfalls in die App integriert. Auf Nachfrage der DAZ, wie viele Apotheken eigentlich an Bord seien, hält man sich hier bedeckt. Lediglich, dass der niederländische Versender in 13 Metropolregionen tätig ist, lässt sich dem Sprecher entlocken. Ende September soll es dann weitere Informationen über das Konzept geben, heißt es – vielleicht dann auch mit Apothekenzahl.