Bis Jahresende sollen daher alle Dienste und Funktionen inklusive der DocMorris-Versandapotheke in einer digitalen DocMorris-Gesundheitsplattform mit nur noch einer App und einer Web-Frontend-Anwendung zusammengeführt werden. Die Plattform soll also zum Kerngeschäft werden. Sie soll ein „umfassendes E-Commerce-Erlebnis mit Mehrwertdiensten“ bieten, wie ein DocMorris-Sprecher auf Nachfrage der DAZ erklärte, „von der Diagnose beim Online-Arztbesuch bis zur pharmazeutischen Beratung und dem benötigten Medikament oder Gesundheitsprodukt mit flexiblen Lieferoptionen oder der digitalen Lösung“. Die künftige Plattform soll dann wieder einfach „Doc Morris“ heißen.

DocMorris Express statt DocMorris+

Zwischenzeitlich kommt allerdings noch der Switch von DocMorris+ zu DocMorris Express – die App ist schon jetzt in den AppStores zu haben. Hier will man eine Arzneimittellieferung oder -abholung am selben Tag bieten, Kunden können zwischen verschiedenen Belieferungsoptionen wählen. Das geht natürlich nur, wenn Apotheken vor Ort mitmachen – das Päckchen aus den Niederlanden braucht länger. Hess möchte laut „Handelsblatt“ so viele Apotheken als Partner gewinnen, dass 70 Prozent der Bevölkerung auch diese Same day delivery-Option nutzen können. Knapp über 1.000 Apotheken seien dafür nötig – das will DocMorris in zwei Jahren erreicht haben. Der Ist-Zustand sieht allerdings noch anders aus: 35 Partnerapotheken hat man derzeit. Mit ihnen ist laut DocMorris immerhin schon in 16 Städten die Express-Lieferung möglich, unter anderem in Berlin, München, Hamburg, Frankfurt und Köln. Laut „Handelsblatt“ sollen 60 weitere Apotheken bald Teil der Plattform sein, Hess rechne mit 200 Partnern bis zum Jahresende.

Der DocMorris-CEO will sich mit der Plattform gegenüber der Konkurrenz abheben. „Anders als gesund.de verfolgen wir nicht das Ziel, möglichst viele Apotheken auf unsere Plattform zu bringen – sondern die mit möglichst guten Angeboten und Services“, sagt er dem „Handelsblatt“.

Für die Apotheken hat jede dieser Plattformen ihren Preis. Auch die von DocMorris. Zwar wirbt man hier derzeit noch damit, dass „mindestens“ bis zum Jahresende keine Grundgebühren und keine Transaktionsgebühren für die ersten 50 OTC-Bestellungen anfallen. „Frühestens“ ab 1. Januar 2022 wird dann aber eine monatliche Grundgebühr in Höhe von 399 Euro je Partner bzw. je teilnehmender Filiale des Partners fällig. Dann wird auch auf alle Bestellungen von Produkten, die nicht ärztlich verordnet sind, eine Transaktionsgebühr in Höhe von 10 Prozent des Nettoverkaufspreises (d.h. ohne USt.) berechnet.