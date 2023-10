DocMorris schwächelt weiter

Weiter nach unten geht es auch bei der Zahl der aktiven Kunden. Diese lag Ende des dritten Quartals bei 8,8 Millionen, das sind 200.000 weniger als zum Ende des Vorquartals. DocMorris begründet die Entwicklung damit, sich auf potenzielle E-Rezept-Kunden in Deutschland, insbesondere mit einem chronischen Medikamentenbedarf, zu fokussieren.

Die Aktie gibt um mehr als 11 Prozent nach

Die schwache Umsatzentwicklung spiegelt sich auch im geschäftlichen Verlauf der ersten neun Monate 2023 wider: Der Außenumsatz sackte in dieser Periode um 16,4 Prozent auf 757,5 Millionen Franken ab, in Deutschland ging es ebenfalls um 16,4 Prozent auf 710,1 Millionen Franken nach unten.

Die Aktie von DocMorris gab in einer ersten Reaktion auf die Zahlen um mehr als 11 Prozent nach und setzte damit ihre seit Ende August andauernde Talfahrt fort.

DocMorris selbst stellt die Entwicklung in einer Presseerklärung deutlich positiver dar. So habe man im dritten Quartal „die Basis für nachhaltiges, profitables Wachstum … weiter stärken“ können. Gegenüber dem zweiten Quartal habe das Unternehmen erneut ein leichtes Wachstum erzielt. Zudem verweist DocMorris auf die Beschleunigung des E-Rezept-Rollouts in Deutschland, von dem sich das Unternehmen künftig steigende Umsätze erwartet.