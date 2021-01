Arzneimittelumsatz legt online zu

Die am gestrigen Dienstag veröffentlichen Zahlen der E-Commerce-Verbraucherstudie Deutschlands im Auftrag des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) zeigen, dass auch immer häufiger Verbraucher:innen über 60 Jahre die Lieferstrukturen des Online- und Versandhandels nutzen. Aus den Daten geht weiter hervor, dass gerade im Online-Handel das Cluster „täglicher Bedarf“, also Lebensmittelhandel, Drogerien und Apotheken prozentual am stärksten zunahmen. So lag der gesamte Online-Umsatz dieser Warengruppe im Jahr 2020 bei 6,89 Milliarden Euro (alle Angaben inklusive Umsatzsteuer) – im Jahr 2019 noch bei 4,9 Milliarden Euro. Das ist eine Zunahme um 40,9 Prozent.