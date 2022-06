Die Existenz von Well dürfte auch in Deutschland mit Interesse verfolgt werden, kann sie doch Hinweise liefern, in welche Richtung sich die Digitalisierung von Gesundheitsdienstleistungen hierzulande entwickeln könnte. Entsprechende Aktivitäten verfolgt insbesondere der Well-Mitinitiator Zur Rose Gruppe. Bereits Ende 2020 startete der Frauenfelder Apothekenkonzern mit der Gesundheitsplattform DocMorris+ seiner gleichnamigen niederländischen Tochtergesellschaft „ein neues Geschäftsmodell und eine neue Ära der Gesundheitsversorgung in Deutschland“. Diese, so die Ambition, schaffe einen Zugang zu allen Gesundheitsdienstleistungen an einem Ort und wolle die Menschen dabei unterstützen, ein gesünderes Leben zu führen – von der Diagnose beim Online-Arztbesuch bis zum benötigten Medikament oder Gesundheitsprodukt. Die Markteinführung der DocMorris+ App sei „ein strategischer Meilenstein“ auf dem Weg zur integrierten Gesundheitsplattform. Die Schweizer Well-Aktivitäten könnten nun der nächste Baustein in der Digitalisierung von Gesundheitsdienstleistungen sein.